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Глава Ступина проверил ход работ по установке детской площадки на улице Хвойная

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских проверил ход работ по установке детской площадки на улице Хвойная в Ступине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадка с бетонным основанием покрыта современным безопасным прорезиненным покрытием. На ней установлены качели нескольких видов, карусель, песочница и турники. Обновлены существующие игровые элементы. Дополнительно планируется установка лавочек и урн. Площадь игровой зоны — порядка 200 кв. м.

«Здесь ранее размещалась старая площадка. Мы ее демонтировали, поскольку она не соответствовала нормативам и требованиям безопасности, на прежнем основании установлена новая игровая зона», — отметил заместитель главы округа Максим Жуков.

Сергей Мужальских обсудил с жителями результаты благоустройства и выслушал пожелания. Ступинцы обратились к главе округа с просьбой разнообразить полезный досуг подростков во дворе — установить воркаут.

Запрос принят в работу, расширение площадки включено в план на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.