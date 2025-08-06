Глава Ступина проверил благоустройство двора на ул Андропова

сегодня в 10:23

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями проверил работы по благоустройству дома № 30/23 на улице Андропова в Ступине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Посетили „зеленый“ дом, здесь завершается ремонт кровли. На данный момент в округе ремонтируем 22 кровли. К сожалению, погодные условия мешают проведению работ, затягиваются сроки ремонта, это доставляет неудобство жителям. Все работы планируем закончить до зимы. Дом № 30/23 также вошел в программу капитального ремонта на следующий год», — сказал Сергей Мужальских.

В Ступине продолжается масштабная работа по благоустройству территории. Создаются новые и обновляются существующие общественные пространства, пешеходные зоны, устанавливаются современные детские игровые площадки, ведется строительство парковок, ремонт дорожного полотна. С внешней стороны дома № 30/23 на улице Андропова работы по благоустройству завершены, внутреннее пространство двора требовало обновления.

По программе губернатора во дворе «зеленого» дома установлена новая детская площадка. Игровой комплекс площадью 300 квадратных метров оборудован безопасным прорезиненным покрытием, детским городком, спортивными элементами, подвесными качелями, качелями-гнездом, качелями-пружиной, каруселью, песочницей, лавочками, урнами. Установлены новые фонари и камера «Безопасный регион». По контуру организовано два подхода к площадке, выполнено озеленение.

«В рамках благоустройства внутреннего двора запланирована замена и модернизация асфальтового покрытия. Подрядная организация приступила к снятию старого слоя асфальта», — рассказала директор МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова.

По словам Юлии Власовой, ранее проведение данного вида работ было затруднено из-за ремонта крыши здания — здесь складировали строительные материалы.

«Заканчиваем работы по капитальному ремонту крыши. Кровля — большая и тяжелая, ее замена заняла много времени. В следующем году отремонтируем фасад здания с внешней и внутренней стороны», — отметил заместитель главы округа Сергей Медведев.

Руководитель муниципалитета вместе с коллегами также оценил содержание подъезда дома № 30/23. Профильному заместителю и представителю управляющей компании даны указания по оперативному устранению выявленных недочетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.