Глава Ступина проинспектировал строительство школы в квартале «Надежда»

сегодня в 18:14

Работы по строительству школы на 550 мест в квартале «Надежда» в Ступине вышли на завершающую стадию, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Строительная готовность объекта — свыше 80%. Подрядной организацией задействовано более 100 рабочих.

Ход строительства проинспектировал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями и представителями подрядной организации.

Завершается отделка фасадов здания и витражей. Ведутся внутренние работы и монтаж инженерных систем. Смонтирована большая часть мебели, в том числе для пищеблока.

На прилегающей территории установлены основания для спортивных и детских площадок, оборудованные безопасным резиновым покрытием, соответствующим современным стандартам. При наступлении благоприятных погодных условий рабочие продолжат работы по благоустройству. Завершено устройство асфальтовых пешеходных дорожек. По периметру установлено ограждение.

Руководитель муниципалитета обсудил также с коллегами доступность школьного стадиона для жителей микрорайона. Спортплощадки будут иметь отдельный вход. По их периметру установят камеры видеонаблюдения.

«Строительные работы находятся на финишной прямой. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Учебное заведение войдет в образовательный комплекс школы № 8. Школа станет современной, красивой и комфортной для школьников и педагогов», — отметил Сергей Мужальских.

Помимо учебных классов здесь разместят актовый и спортивные залы, лаборантские, информационно-библиотечный центр, пищеблок, медкабинет, помещения для групп продленного дня и административные помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.