Глава Ступина поздравил с Международным женским днем вдову героя СВО

«Примите поздравления с весенним праздником! Желаю Вам и Вашим детям здоровья, сил и всего самого доброго, — сказал Сергей Мужальских. — Ваш супруг — настоящий герой России. Защитник погиб, выполняя боевое задание. Память о нем жива. Мы всегда готовы поддержать Вас, помочь всем, что в наших силах».

Сергей Мужальских подарил Марии цветы и коллекционную куклу. Ранее хозяйка поделилась, что куклы помогают ей отвлечься от грустных мыслей. Подарки и гостинцы глава округа также передал сыновьям героя.

Руководитель муниципалитета поинтересовался успехами юношей в учебе, в семье младшие дети — школьники, старший сын — студент. Обсудил необходимую помощь семье.

«Забота о детях и их воспитание — самая важная женская миссия», — поделилась Мария.

Героиня рассказала о том, что недавно с детьми приобрела жилье, обустраивать новое место ей помогают сыновья.

Напомним, свыше 700 ступинцев отстаивают национальные интересы России в зоне проведения СВО.

Продолжает работу волонтерский штаб. Более 50 тонн гуманитарного груза отправили ступинцы нашим героям в 2024 году, свыше 2 тонн — с начала года.

Волонтерский штаб работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101 («Армеец»), тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.