Глава Ступина поздравил металлургов с профессиональным праздником

«Поздравляю с Днем металлурга, одним из главных профессиональных праздников в муниципалитете! Для нашего города, основанного металлургами, это особая дата. В металлургии работают люди, обладающие твердым характером и чувством высокой ответственности. Благодарю за мастерство, трудолюбие, за преданность металлургическому делу. Здоровья, благополучия и успехов на благо округа, Подмосковья и России», — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлению присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, директор Ступинской металлургической компании Андрей Завражнов и генеральный директор УК «АМР-СМК» Роман Модзгвришвили.

«Для Ступино это особый праздник — действительно всё началось с металлургов. В Ступинской металлургической компании работают волевые люди. Такие люди совершили трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. Он высоко оценен главой нашего государства. Свидетельство этому — почетное звание Ступино и стела „Город трудовой доблести“ на бульваре Победы. Желаю всего самого хорошего, высоких достижений в работе, здоровья и удачи!» — сказал Александр Сухачев.

Более 80 работников СМК получило заслуженные награды и знаки отличия.

«Мы — большая семья, идем правильным курсом. Поздравляю с праздником, желаю вам и вашим семьям здоровья и терпения. Труд наш очень тяжел, но мы справляемся и не падаем духом. Благодарю руководство округа за поддержку. Ступинские металлурги всегда были впереди и продолжают двигаться вперед», — сказал Андрей Завражнов.

С творческими подарками выступили коллективы Дворца культуры.

СМК приумножает традиции, заложенные первостроителями города, сохраняет преемственность поколений. Предприятие динамично развивается: применяются новейшие технологии, реализуются инвестиционные проекты, создаются рабочие места, большое внимание уделяется подготовке молодых специалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.