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Глава Ступина отчитался о развитии округа за пять лет

Итоги пятилетней работы и планы на новый период представили в Ступине 8 июня. Глава округа Сергей Мужальских озвучил результаты развития муниципалитета и обозначил приоритеты на будущее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отчет прошел в малом зале Дворца культуры. В мероприятии приняли участие депутаты окружного совета, представители партии «Единая Россия», участники специальной военной операции, Герой России Людмила Болилая, руководители предприятий, общественники и молодогвардейцы.

«Все решения и проекты, которые реализовывались в округе, были направлены на главное — повышение качества жизни жителей и выполнение задач, поставленных Президентом, Губернатором и самими жителями округа», — отметил Сергей Мужальских.

За пять лет Ступино сохранил статус одного из ведущих промышленных муниципалитетов Подмосковья. Объем производства достиг 400 млрд рублей, привлечено почти 78 млрд рублей инвестиций, создано 7 тыс. рабочих мест. Средняя заработная плата выросла более чем в два раза.

В предыдущий электоральный цикл жители направили более 1700 предложений, после систематизации в работу вошли 1350 инициатив.

«Сегодня можно сказать — все они реализованы. В этом году мы вновь формируем Народную программу, чтобы определить новые приоритеты развития», — подчеркнул глава округа.

За отчетный период в муниципалитете построили новые образовательные объекты и ликвидировали вторую смену в школах, открыли детский сад «Лесная сказка», провели капитальный ремонт учреждений образования, культуры и спорта. Продолжается модернизация здравоохранения и коммунальной инфраструктуры, расселены аварийные дома, новое жилье получили 426 семей.

Также реализованы проекты благоустройства, обновлена центральная часть города, проспект Победы и установлена стела «Город трудовой доблести». Работа по развитию округа будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.