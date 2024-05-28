Глава Ступина обсудил с жителями деревни Городище решение проблемных вопросов

Руководитель муниципалитета Ступино Сергей Мужальских провел в деревне Городище встречу с жителями в формате выездной администрации, передает пресс-служба администрации городского округа.

Жители деревни Городище обратились с вопросами и предложениями к главе городского округа Ступино, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Сергею Мужальских, депутату Московской областной Думы Андрею Голубеву, профильными заместителям, представителям депутатского корпуса округа, управляющих и ресурсоснабжающей компаний.

Инициативная группа жителей озвучила Сергею Мужальских просьбу очистить местный пруд.

Глава округа рассказал о действующей на территории округа губернаторской программе «100 прудов и озер». Водоем примет участие в конкурсе на портале «Добродел» — жители смогут проголосовать за включение пруда в план работ на 2025 год. В муниципалитете по программе выполнены работы по очистке двух водоемов в Ступино и Малино. В программу на этот год вошли пруд на реке Каширка в п. Михнево и русловое озеро Глубокое в районе с. Ивановское.

С просьбой принять на баланс муниципалитета водонапорный узел к руководителю муниципалитета обратились жители деревни Старая Кашира.

Сергей Мужальских обсудил с жителями ряд вопросов, касающихся ЖКХ, дорог и благоустройства.

«Жители деревни и других населенных пунктов, приехавшие на встречу, — инициативные, неравнодушные. Общение получилось конструктивным. Вопросы, в основном, касались сферы ЖКХ, водоснабжения и водоотведения. Обращения приняты в работу. Дал соответствующие поручения профильным заместителям», — отметил Сергей Мужальских.

Проведение выездных администраций будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.