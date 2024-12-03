Глава Ступина поможет восстановить жилье после пожара матери участника СВО

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Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских встретился с матерью участника СВО. Ранее к нему с просьбой помочь устранить последствия пожара и предоставить материальную помощь обратилась мать участника СВО Галина. В ее доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с коллегами, депутатами регулярно провожу приемы граждан. Стараемся оперативно решать проблемные вопросы жителей. С начала года нам поступило 1 800 наказов ступинцев. Мероприятия по наказам выполнены в полном объеме», — рассказал Мужальских.

Жительница деревни Матвейково Галина обратилась к Сергею Мужальских. Он поручил профильным службам помочь очистить земельный участок. Заявительнице также будет оказана материальная помощь.

«Ко мне обратилась жительница округа, попавшая в очень сложную ситуацию. Сгорел дом. Мы предложили ей четыре помещения на выбор для временного проживания. От предложенных вариантов Галина отказалась — живет у родственника. Сын Галины служит в зоне СВО. Поможем вывести сгоревшие останки дома, приведем в порядок территорию», — сказал Сергей Мужальских.

Участники встречи также обсудили гуманитарную помощь участникам СВО. Руководитель муниципалитета рассказал жительнице о деятельности ступинского волонтерского штаба.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО, их близким и эвакуированным жителям Курской области работает по адресу: Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.