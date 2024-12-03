Глава Ступина назвал приоритетной задачей работать в интересах людей

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Ступино Сергей Мужальских рассказал об исполнении наказов жителей в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба секретариата местного отделения партии.

Главный партийный документ — Народная программа «Единой России» — сформирован в 2021 году на основе наказов избирателей. В народную программу «Единой России» вошло 3 755 наказов жителей муниципалитета.

«Три года назад была сформирована народная программа «Единой России», в которую вошло свыше 3 750 наказов ступинцев. В течение всего периода действия партийного документа в муниципалитете регулярно велся и ведется депутатский и общественный контроль реализации мероприятий, включенных в народную программу «Единой России». Вместе с депутатским корпусом и жителями контролируем сроки и качество выполнения строительных и ремонтных работ по наказам ступинцев. Доверие наших жителей — это самое главное, для нашей команды, прежде всего, это большая ответственность», — рассказал Сергей Мужальских.

По словам спикера, в этом году в округе по народной программе «Единой России» завершено строительство двух современных школ в городе Ступино и селе Верзилово, до конца года в городе появится еще одна школа на 550 мест. Капитально отремонтировано здание Ступинской Детской школы искусств, практически завершены капитальные ремонты Дворца культуры, городского бассейна с гимнастическими залами. Выполнен капитальный ремонт в детском саду «Дюймовочка».

Продолжаются ремонтные работы в инфекционном отделении Ступинской клинической больницы, медицинских учреждений в поселках Малино и Михнево, в лицее № 2.

«Жители и гости муниципалитета обращают внимание на то, как преображается территория нашего округа, появляются новые и благоустраиваются существующие общественные пространства. В этом году после масштабной реконструкции открыт бульвар Победы, благоустроены скверы у Нового рынка и у Дома культуры «Металлург» в Ступино, сквер в селе Верзилово, пешеходная зона вдоль улицы Андропова», — отметил Мужальских.

Кроме этого, по наказам жителей выполнена установка 10 детских игровых и спортивной площадок в городе Ступино и сельских населенных пунктах.

«Народная программа «Единой России» — это «живой» документ, в который в зависимости от вызовов времени вносятся новые наказы наших жителей», — добавил Мужальских.

По словам спикера, у «Единой России» много знаковых, социально значимых проектов, направленных на рост качества жизни граждан нашей страны.

На реализацию мероприятий Народной программы партии финансирование предусмотрено в полном объеме.

Так, на следующий год в муниципалитете запланирована реконструкция стадиона «Металлург» в городе Ступино, благоустройство проспекта Победы и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.