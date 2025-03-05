Глава Ступина навестил ветерана Тамару Шалимову в преддверии 8 Марта

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе со Ступинским городским прокурором Андреем Чижовым в преддверии 8 Марта навестил ветерана Великой Отечественной войны Тамару Шалимову. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Поздравляю с приближающимся праздником весны! Вы и люди Вашего поколения — пример стойкости духа, мужества и героизма для нас. 2025-й, объявленный президентом Годом защитника Отечества, посвящен Вам, нашим дорогим ветеранам и бойцам, отстаивающим интересы России сегодня. Решением Совета депутатов округа Вам присвоено звание „Почетный гражданин городского округа Ступино“. Поздравляю Вас! Желаю долгих лет жизни и всего самого доброго», — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил героине удостоверение со знаком «Почетный гражданин городского округа Ступино», книгу «Ступино в истории Отечества», подарок и цветы.

Гости обсудили с Тамарой Георгиевной необходимую помощь. Глава округа рассказал о ступинцах-героях спецоперации, о деятельности по увековечиванию подвигов ступинских героев прошлых лет и настоящего времени.

Тамара Георгиевна в сентябре отпразднует 100-летие. Родилась в Рязанской области, с начала войны служила фронтовой медсестрой. В 1944 году получила тяжелое ранение. Об окончании войны узнала в госпитале. После Дня Победы героиня переехала жить в Ступино. Награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Родные Тамары Георгиевны отмечают ее позитивный настрой и доброту.

«Мама не любит говорить про войну. Всегда старается вспомнить что-то забавное. Например, как могла от усталости и испытаний уснуть стоя, обняв дерево. Как веткой ее стянуло с танка…», — поделилась дочь Марина Степанова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.