Глава Ступина с отчетом о результатах деятельности в 2024 году

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских выступил с отчетом о результатах деятельности в 2024 году и планах на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Отчет об итогах работы и планах развития муниципалитета состоялся на расширенном заседании окружного совета депутатов.

Сергей Мужальских отметил, что приоритетами в работе являются поддержка участников СВО и семей героев, рост качества жизни жителей округа, реализация президентских и губернаторских проектов.

«2024-й — особенный год. Главным политическим событием стали выборы президента России. В Ступино Владимир Путин набрал 88% голосов — свыше 57 тысяч ступинцев. Высокий результат свидетельствует о доверии нашему лидеру. Жители замечают и поддерживают перемены, происходящие в округе, регионе и стране», — отметил Сергей Мужальских.

Спикер акцентировал внимание на поддержке героев СВО и их семей, отметив, что все ступинское сообщество вовлечено в приближениепобеды.Свыше 700 ступинцев отстаивают интересы России в зонеСВО. Работает волонтерский штаб. Более 50 тонн гуманитарного груза отправили ступинцы героямв 2024-м, свыше двух тонн — с начала 2025 года.

Сергей Мужальских проинформировал собравшихся о результатах работы во всех сферах жизни муниципалитета. Особое внимание уделено модернизации объектов ЖКХ, строительству и ремонту дорог, развитию социальной сферы.

«В 2024годумы приступили к реализации масштабной программы модернизации системыЖКХ. Главная цель — повысить качество и надежность подачи тепла и горячей воды жителям.У нас расположена31 котельная. В 2024-ммы отремонтировали оборудование котельной в микрорайоне „Б“ в Ступино, в Большом Алексеевскоми Ситне-Щелкановеввели в эксплуатацию блочно-модульныекотельные.Вближайшиегодыпостроим 16 блочно-модульных котельных в сельских населенных пунктах», — отметил Мужальских.

В прошлом году отремонтировано свыше 16 км автомобильных дорог местного значения, устранено более 2,7 тысяч ям.В планах на 2025-капремонт 50 дорог местного и регионального значения. Общая протяженность составит 70 км.

Руководитель муниципалитета доложил о строительстве и проведении капитального ремонта соцобъектов, исполнении мероприятий народной программы «Единой России».

«В 2024 году мы открыли учебный корпус на 825 мест школы № 9 в Ступино и пристройку на 550 мест Верзиловской СОШ. Благодаря этому ликвидирована вторая смена в СОШ № 5 и Верзиловской школе. Продолжаем строительство школы на 550 мест в квартале „Надежда“ в Ступино.В 2025-мзавершим капремонт лицея № 2.Капитально отремонтировали детский сад „Дюймовочка“», — уточнил спикер.

По словам Сергея Мужальских, в прошлом году также капитально отремонтированы Дворец культуры, Детская школа искусств, здание городского бассейна в Ступино. В этом году запланирован капитальный ремонт Березнецовского дома культуры, поликлиник в поселках Михнево, Малино, инфекционного корпуса Ступинской клинической больницы, реконструкция ступинского стадиона «Металлург».

Сергей Мужальских рассказал о благоустройстве дворов и общественных территорий.

«В 2024 году благоустроено 6 общественных территорий: бульвар Победы, скверы у Нового рынка и у Дома культуры „Металлург“, пешеходная зона вдоль улицы Андропова, территория перед школой на 825 мест в Ступино, сквер в Верзилово, — отметил Мужальских. — Обустроено 10 детских игровых и спортивных площадок в округе. Благоустроено 8 дворов. По инициативному бюджетированию благоустроены скверы в Усадах и Семеновском».

В 2025 году запланировано благоустроить проспект Победы, скверы у взрослой поликлиники, вдоль улицы Маяковского, вблизи Бахарева, пешеходные зоны на Андропова, Пушкина в Ступино.

«Мы и дальше продолжим развитие округа, чтобы перемены были ощутимы во всех сферах жизни. Работая на результат и сохраняя высокий темп, мы добьемся успеха!» — подытожил Сергей Мужальских.

Отчетная кампания в муниципалитете проходит с 3 февраля по 14 марта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.