Глава Солнечногорска стал наставником финалиста программы «Герои Подмосковья»

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков стал наставником финалиста «Героев Подмосковья» — программы развития для участников специальной военной операции. Вместе с другими экспертами, руководителями органов власти и общественными деятелями он передаст опыт управления на государственной гражданской службе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основу совместной работы заложили в День наставника в Мастерской управления «Сенеж». Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная представила наставников, в числе которых — председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Сергей Колунов, вице-губернаторы, заместители председателя правительства и главы муниципалитетов — и рассказала о формате предстоящего взаимодействия.

«Я горжусь тем, что в рамках Дня наставника смог пообщаться с ее участниками и лично стать наставником для одного из наших солнечногорских ребят. От нашего округа в обучении участвуют трое парней, членов местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Уверен, что их целеустремленность и приобретенные навыки позволят добиться отличных результатов», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Финалистами первого потока «Героев Подмосковья» стали 70 участников спецоперации. Они пройдут годовое обучение, чтобы подготовиться к службе в органах государственной и муниципальной власти, коммерческих организациях на управленческих позициях. Одним из этапов работы с наставниками станет стажировка.

Программу «Герои Подмосковья» реализуют совместно с правительством Московской области и Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.