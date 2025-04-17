Глава Солнечногорска передал гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Едином Центре СВО собрали новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих, которые в ближайшие дни отправятся в зону специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По запросу бойцов собрали необходимые вещи: генератор, медикаменты, спальные мешки, термобелье, антидроновые одеяла, предметы гигиены, одежду, рюкзаки. Помощь лично вручили командиру взвода.

Глава округа передал бойцам флаг Солнечногорска со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой. Флаг отправится на передовую вместе с военнослужащими. А они, по сложившейся в Едином Центре СВО традиции, оставили свои шевроны на память.

«Мы делаем все, чтобы наши ребята чувствовали, что мы рядом, несмотря на любые расстояния. Сила Солнечногорска — в людях. И сегодня мы эту силу снова отправили туда, где она нужнее всего», — подчеркнул глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Каждый желающий может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Сделать это можно в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО (ул. Красная, д. 22А, 1 этаж), волонтерских и общественных организациях округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.