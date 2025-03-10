Глава следственного отдела Чехова навестила ветерана ВОВ Веру Кузнецову

В преддверии Международного женского дня руководитель следственного отдела по городу Чехов Вера Хараева посетила участницу Великой Отечественной войны Веру Васильевну Кузнецову и поздравила ветерана не только с Международным женским днем, но и с 80-летием Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чехова.

Вера Хараева вручила Вере Васильевне букет цветов, отметив важность уважения к ветеранам и подвигам, совершенным ими во время войны.

«Это вам. Красивой женщине — красивые весенние цветы», — сказала она.

Вера Васильевна, потерявшая отца на фронте в 1941 году, сама приняла решение поддержать армию, отправившись на передовую в качестве медсестры, где оказывала помощь раненым и выполняла различные работы. Ветеран выразила радость от того, что память о ней и ее делах сохраняется до сих пор.

«Поздравляли, конечно, поздравляли. Что-то помнят, значит и мой вклад есть. Делала, что хорошее», — поделилась Вера Кузнецова.

Вера Хараева добавила, что они посещали пожилую женщину и в прошлом году, и в этом, чтобы узнать о ее самочувствии и здоровье.

«Пожилому человеку всегда приятно, когда о нем помнят и приезжают. И, конечно, поговорить о ее воспоминаниях, непосредственно, в годы Великой Отечественной войны», — сказала Хараева.

Награжденная медалью за доблестный труд, Вера Васильевна после войны продолжила свою карьеру в воинской части и освоила профессии машинистки и делопроизводителя. На протяжении почти 60 лет она живет в Чехове, оставаясь символом мужества и преданности своей Родине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.