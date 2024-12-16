Глава СК затребовал доклад по делу о заражении чесоткой в интернате в Бурятии

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела о массовом заболевании чесоткой постояльцев интерната в Бурятии, сообщается в Telegram-канале информационного центра ведомства.

Заражение чесоткой произошло у 48 постояльцев интерната в селе Читкан. Вспышка произошла из-за несоблюдения требований об изоляции лиц с признаками заболевания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что симптомы чесотки включают зуд, который усиливается в ночное время, появление красных высыпаний на коже, особенно между пальцами рук и ног, на запястьях, локтях, животе и ягодицах. У больных также может наблюдаться появление мелких пузырьков и ссадин на коже, а в тяжелых случаях — образование корочек и трещин.