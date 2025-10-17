Глава СК Александр Бастрыкин поздравил RT c 20-летним юбилеем

Глава СК Бастрыкин: сегодня RT уже не просто СМИ

«За эти годы RT вырос в крупный международный медиахолдинг, включающий телеканалы на шести языках, цифровые платформы, агентство видеоновостей Ruptly и множество других проектов. Сегодня RT уже не просто СМИ», — отметил он.

Он добавил, что это масштабная миссия, ориентированная на борьбу с информационной монополией западных медиа, предоставление альтернативного взгляда на важные события мировой политики, противодействие русофобии и защиту национальных интересов России на международной арене.

Бастрыкин подчеркнул, что деятельность RT играет важную роль для национальной безопасности государства и усиления международного авторитета страны.

