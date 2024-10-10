Глава Шатуры встретился с двумя бойцами СВО, находящимися в отпуске

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий встретился с двумя бойцами СВО, которые в данный момент находятся в отпуске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В зону СВО они отправились по мобилизации. Руслан находится в отпуске по ранению. В центр помощи участникам СВО обращался и ранее, взаимодействие с ним налажено хорошо, всегда на связи.

В этот раз округ постарается помочь в получении дополнительной медицинской помощи, чтобы реабилитация шла быстрее. К окончанию отпуска бойцу передадут гуманитарную помощь. Также боец просил помощи в оформлении льгот на оплату ЖКУ.

Глава округа Николай Прилуцкий поручил центру помощи участникам СВО разобраться в ситуации и заодно еще раз напомнить семье обо всех мерах поддержки, на которые можно рассчитывать.

Валерий обратился за поддержкой впервые. Ему необходим тепловизионный прицел. Заявку взяли в работу.

«Вновь убедился, что наши земляки — парни не робкого десятка. Свою работу за ленточкой выполняют ответственно и с полным осознанием поставленных задач. Победа неизбежна», — прокомментировал Николай Прилуцкий.

Центр помощи участникам СВО находится по адресу: г. Шатура, ул. Интернациональная, дом № 6. Телефон: 8 (901) 574-48-38.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.