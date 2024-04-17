Глава Шатуры поздравил долгожительницу Александру Левину со 100-летним юбилеем

Александра Семеновна родилась в деревне Ботино в семье доярки и работника Шатурской электростанции. В годы Великой Отечественной войны, совсем девчонкой, охраняла здание Сбербанка, вместе с другими деревенскими ребятами заготавливала лес.

После войны Александра Семеновна пришла работать помощницей на швейную фабрику, а потом выучилась и стала швеей.

Александра Семеновна вышла замуж за каменщика СМУ Петра Левина. В семье родились двое сыновей и дочь.

Сейчас именинница живет с дочерью Валентиной Петровной. Бабушку навещают внуки, а ежедневно справляться с бытовыми вопросами помогает социальный работник.

Глава округа пожелал долгожительнице крепкого здоровья и заботы близких. Глава округа Алексей Артюхин вручил имениннице подарки, подарок от губернатора Андрея Воробьева, а также поздравительную открытку от президента страны Владимира Путина.

Кроме того, Алексей Артюхин расспросил Александру Семеновну о том, какая помощь нужна. Зимой в ее квартире прохудилась кровля. Крышу отремонтировали, но остались последствия протечки. Глава дал поручение обследовать все помещения, провести дезинфекцию и в дальнейшем сделать ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.