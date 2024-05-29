Глава Серпухова вручил Почетные грамоты Министерства Российской Федерации

Максим Зябликов, Алексей Незванов, Данил Афанасьев участвовали в подготовке и проведении 14-го Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2023».

Спасатели представили Серпухов на достойном уровне. С 2008 года салон является одной из главных площадок для демонстрации новейших научных достижений в области обеспечения безопасности. За это время «Комплексная безопасность» заслужила признание не только в России, но и на международной арене. Мероприятие посетили свыше 17 тысяч человек, а также более 100 иностранных представителей. Участникам были представлены современные технологии тушения пожаров с демонстрацией современной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.