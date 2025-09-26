Глава Серпухова проверил готовность аварийно-диспетчерской службы

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел выезд в аварийно-диспетчерской службу МУП «Водоканал-Сервис» на ул. Подольская, д. 4. Он оценил ход её трансформации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На предприятии проводится работа по усилению службы оперативного реагирования на аварии в сетях водоснабжения и водоотведения. Внедряются современные системы автоматизации: на мониторах диспетчеров теперь отображается точная информация о месте аварии и приоритетах выезда бригад, что позволит максимально быстро устранять неполадки.

На сегодняшний день в коллективе МУП «Водоканал-Сервис» трудятся порядка 500 специалистов. Для дальнейшего развития РСО ведётся работа по привлечению кадров: создаются новые должности мастеров, диспетчеров, электриков и сварщиков.

Параллельно ведется техническое перевооружение: на водозаборных узлах устанавливаются датчики давления и уровня. Из 13 крупных объектов уже 6 оснащены, остальные будут подключены в следующем году. Пока программа реализуется в самом Серпухове, но в будущем охватит и другие населённые пункты округа.

Курс на модернизацию и укрепление кадрового потенциала позволит предприятию и в дальнейшем гарантировать надёжное функционирование важнейших для округа систем жизнеобеспечения.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.