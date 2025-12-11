Глава Серпухова провел встречу с жителями сельских территорий 11 декабря

Глава Серпухова Алексей Шимко и депутаты окружного совета 11 декабря провели выездную встречу с жителями в Липицком центральном сельском доме культуры, где обсудили вопросы благоустройства, ЖКХ и социальные инициативы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Липицком центральном сельском доме культуры 11 декабря прошла выездная встреча главы Серпухова Алексея Шимко с жителями сельских территорий. В обсуждении приняли участие депутаты окружного Совета Юлия Громова, Владимир Волков, Марина Белова, Максим Валиков и Павел Гущин. Жители обратились с вопросами по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, а также по социальным и имущественным темам.

Жительница поселка Кирпичного Завода предложила комплексно обустроить населенный пункт, в том числе организовать освещение у детского сада и благоустроить прилегающую территорию. В этом году в поселке уже провели работы по благоустройству аллеи, а сейчас ведется ямочный ремонт дорог у пятиэтажных домов.

Жители села Липицы подняли вопрос ремонта дороги к придомовой территории в частном секторе. В ближайшее время планируется отсыпка дороги для восстановления проезда и подъезда к домам. Также запланирована постановка дороги на кадастровый учет, что позволит рассмотреть возможность ее асфальтирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.