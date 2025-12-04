Глава Серпухова провел встречу с бизнесом по итогам работы АПК в 2025 году

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с представителями бизнес-сообщества, где обсудили итоги работы агропромышленного комплекса за 2025 год и меры поддержки отрасли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На заседании участники рассмотрели результаты уборочной кампании, актуальные проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса.

В 2025 году площадь посевов в Серпухове увеличилась до 10 572 га. Площади под масличные культуры выросли на 64%, а по овощеводству открытого грунта округ занял третье место в Московской области. В животноводстве также отмечен рост: производство молока достигло 8 000 тонн, мяса — 250 тонн, яиц — 36 млн штук.

Администрация оказывает поддержку по ключевым направлениям. В животноводстве субсидируются племенное и мясное животноводство, производство молока и птицы, страхование и приобретение молодняка. Особое внимание уделяется семейным фермам и модернизации молочных комплексов.

В растениеводстве предоставляются субсидии на агротехнологические работы, элитное семеноводство, зерновые и плодово-ягодные насаждения, а также на строительство и модернизацию хранилищ. В рыбоводстве компенсируется 20% затрат на корма и рыбопосадочный материал.

Для специалистов действует программа по улучшению жилищных условий при условии работы в сельской местности не менее пяти лет. В 2025 году пять хозяйств получили в аренду без торгов 177 га земли для растениеводства и животноводства сроком до пяти лет.

«Напомнили аграриям, что для получения поддержки важно использовать централизованные ресурсы: единый календарь на портале «МОЙ АПК», подачу заявок через систему ГИИС ЭБ. Мы открыты для диалога и готовы совместно решать возникающие вопросы», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.