Глава Серпухова провел личный прием граждан

От жительницы многоквартирного дома на улице Захаркина поступило обращение, касающееся работы вентиляции в подвале, а также содержания прилегающей к дому территории. Управляющей компании поручили разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Вопрос держим на контроле.

Семейная пара пришла с проблемой вывоза бытовых отходов в СНТ «Сигнал» из-за отсутствия подъездных путей. Ограничение проезда спецтехники вызвано мостом вблизи поселка Шарапова-Охота, высота которого позволяет проехать автомобилям высотой до 2,4 метра.

Здесь важен комплексный подход. Глава Серпухова проведет совещание с профильными специалистами, в том числе с ООО «МСК-НТ», чтобы найти практическое решение этой задачи и наладить регулярный вывоз отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.