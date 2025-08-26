сегодня в 14:51

Глава Серпухова обсудил с жителями транспортную доступность и начало учебного года

По запросу жителей в школе № 3 Серпухова провели выездную администрацию по вопросам образования и транспортной доступности. Вместе с главой городского округа Серпухов в работе принимали участие депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, депутаты окружного совета Николай Пушкин и Максим Валиков, представители сферы образования и транспортных служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встречу начали с обсуждения подготовки школ к новому учебному сезону. В городском округе работают 19 образовательных комплексов, которые включают в себя 40 школ. В пяти из них сейчас завершаются ремонтные работы.

В преддверии нового учебного года проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

актуализированы паспорта безопасности дорожного движения образовательных организаций и схемы безопасного маршрута обучающихся;

создан родительский патруль;

обновлена разметка пешеходных переходов и установлены новые дорожные знаки вблизи школ;

обновлены и оснащены транспортные площадки и кабинеты по безопасности дорожного движения.

Особое внимание уделили вопросу транспортной доступности. От жителей деревень Арнеево, Левашово и соседних населенных пунктов поступило много обращений с просьбой изменить маршрут автобуса № 24.

Алексей Шимко поручил заместителям и представителям профильных организаций проанализировать текущий маршрут и подготовить несколько альтернативных вариантов, чтобы потом с жителями выбрать оптимальный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.