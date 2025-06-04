Глава Серпухова обсудил с жителями Протвина благоустройство сквера «Мирабель»

Ранее врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с инициативной группой жителей Протвино обсудили сохранение исторического облика общественной территории с выездом на место. В этом году сквер «Мирабель» участвует во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь сквера составляет 14 тыс. кв. м. В случае включения в программу планируется провести комплексное обновление территории. Это замена дорожного покрытия, модернизация и дополнение малых архитектурных форм, установка современного освещения и озеленение.

Обсудили зонирование территории. Мнение протвинцев разделилось в отношении размещения Аллеи Славы, посвященной памяти Героев, погибших в зоне специальной военной операции. Одни предлагают включить ее создание в концепцию сквера «Мирабель», другие предлагают рассмотреть улицу Дружбы и мемориальный комплекс «Рубеж обороны». Проработаем все предложенные инициативы для выработки единого мнения относительно месторасположения Аллеи.

Еще один вопрос — замена центральной лестницы из леса у ТЦ «Слава» к проезду Архитектора Корина. Сейчас она в ненормативном состоянии.

Территорию уже начали приводить в порядок. В рамках муниципального контракта выполнены работы по обустройству лестницы и пандуса, расположенных на данном участке леса у ТЦ «Слава».

«Есть вопрос с подсыпкой и разравниванием грунта, он на контроле. Поручил разработать проект, учитывая то, что обсуждали сегодня на обходе. Позже обсудим его снова с жителями», — отметил Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.