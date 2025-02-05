Глава Сергиево-Посадского округа предупредила, что мошенники пишут от ее имени

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила в Telegram-канале , что от ее лица и от имени первого заместителя Сергея Тостановского аферисты пишут спам-сообщения с поддельных аккаунтов.

Политик призвала жителей Московской области не отправлять никому деньги. С аферистами нельзя начинать переписываться.

«Не сообщайте никаких персональных данных», — призвала Ероханова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев.