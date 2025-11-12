Глава Щелкова посетил первую в Подмосковье инновационную образовательную площадку

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил первую в Подмосковье инновационную образовательную площадку — технопарк «Исток — РТУ МИРЭА», которая расположена в соседнем Фрязино. Это не просто учебное пространство, а часть масштабной программы подготовки инженеров нового поколения для госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже в этом году здесь начнут обучение более тысячи школьников из инженерных и IT-классов Фрязино, Щелково, Лосино-Петровского и других городов Подмосковья. А еще более 10 тыс. ребят смогут принять участие в лекциях, мастер-классах и проектных интенсивах.

Здесь выстроена система «от школы — до трудоустройства»: инженерные и IT-классы, программы «Код Ростеха» и «Ростех.Качество», Передовая инженерная школа, работа на предприятиях «Ростеха».

Такой подход позволяет вовлечь ребят в инженерную среду с ранних лет и вырастить специалистов, готовых решать реальные задачи промышленности.

Современная инфраструктура технопарка — это более 3,7 тыс. кв. м лабораторий, кибердром, зона подготовки к чемпионату «Битва роботов», полигон для БПЛА, киберспортивный центр и VR-зона. Все занятия строятся на реальных производственных кейсах и проходят под наставничеством специалистов «Ростеха».

«Технопарк в соседнем наукограде — это кузница инженерных кадров будущего. Здесь ребята из нашего и соседних округов получат не просто знания, а опыт, который напрямую связан с развитием российской промышленности и технологической независимости страны», — подытожил Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые «творят», — заявил Воробьев.