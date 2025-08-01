Глава Щелкова посетил фабрику «Риваль» и ответил на вопросы сотрудников

В городском округе Щелково работает обособленное подразделение компании «Риваль» — одного из крупнейших российских производителей мягкой мебели. С фабрики выходят диваны, кровати, кресла и другие изделия на металлокаркасе. Здесь применена система бережливого процесса с использованием материалов, прошедших международную сертификацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие с рабочим визитом, пообщался с сотрудниками. Многие из них являются жителями Щелково и Фряново. Жители отдаленной территории подняли важный вопрос по многолетним перебоям с отоплением зимой. «Как раз в этом году строим новые блочно-модульные котельные, которые закроют эту проблему. Работы уже идут», — рассказал Булгаков.

«Риваль» входит в список системообразующих организаций Минпромторга России. Только за 2024 год предприятием было перечислено более 27 миллионов рублей в бюджет Московской области. Кроме того, предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда», выполняет госконтракты, оказывает благотворительную помощь детским домам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.