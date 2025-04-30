Глава Щелкова наградил лучших учителей округа

В городском округе Щелково уже пятый год подряд проходит определение и награждение лучших учителей муниципалитета, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В 2020-м я инициировал создание Гранта, чтобы сказать „спасибо“ за результаты, достижения и вклад в будущее подрастающего поколения. На сегодняшний день его получили уже 134 учителя. В этом году мы поздравляем еще 30 человек», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Он также добавил, что сфера образования в округе не стоит на месте, и поделился итогами 2024-го года:

— 3 школы вошли в топ-100 по Московской области;

— увеличилось количество олимпиадников и стобальников более чем на 7%;

— открыли долгожданную школу в Новом городке и детский сад на улице Школьная;

— капитально отремонтировали три учреждения образования.

В этом году будет открыт ещё один новый детский сад в Щелково-7. А в двух школах, двух детских садах и лицее проводится капитальный ремонт.

«Все это возможно благодаря нашей командной работе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева», — подытожил Булгаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.