Глава Щелкова и зампрокурора Подмосковья провели совместный прием граждан

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел совместный прием граждан с зампрокурора Московской области Сергеем Рокитянским. Жители обратились с рядом актуальных вопросов, касающихся благоустройства и содержания городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ирина Сергеевна сообщила о неудовлетворительном состоянии подъезда по адресу: улица Центральная, д. 8. Управляющей организации поручено привести подъезд в нормативное состояние в кратчайшие сроки.

Роман Юрьевич задал вопрос о модернизации детской площадки у домов № 1 и № 3 на улице Жуковского. Площадка была установлена в 2018 году, и к настоящему времени ее оборудование износилось и стало небезопасным.

«Принято решение о демонтаже. До 1 августа на месте появятся новая песочница и карусель, а к сентябрю будет установлен новый игровой комплекс», — отметил Андрей Булгаков.

Маргарита Анатольевна обратилась с просьбой убрать упавшее дерево между улицей Пустовская и Театральным сквером. Как было отмечено, дерево упало на коммуникации ресурсоснабжающей организации и уже убрано.

Такие совместные приемы позволяют в кратчайшие сроки реагировать на обращения граждан и оперативно решать вопросы, волнующие жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев