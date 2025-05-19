Глава Щелкова Булгаков посетил школу № 3 после проведенного капремонта

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе с участником СВО, Героем России Иоанном Семеновым и родителями учеников ознакомились с организацией процессов в школе № 3 после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках работ получилось расширить площадь музея, увеличить столовую, сделать ресурсный центр и отдельный актовый зал. Также на территории построили спортивное ядро с футбольным полем, беговой дорожкой, хоккейной площадкой и тренажерами для активных долголетов.

В школьном музее, который называется «Героями не рождаются», хранится много важной и интересной информации. Например, про ученика школы, сотрудника МВД Дмитрия Замяткина, погибшего 19 февраля 2004 года при исполнении служебных обязанностей и посмертно награждённого орденом Мужества. Также в школе № 3 учился корреспондент телерадиокомпании «Звезда» Павел Обухов, трагически погибший в авиакатастрофе. Он и еще 95 пассажиров самолета ТУ-154 летели в Сирию на авиабазу Хмеймим поздравить наших военнослужащих с Новым годом.

Ученики вносят большой вклад в формирование экспозиции. Иоанн Семёнов тоже принимает личное участие в наполнении школьного музея — привозит трофеи из зоны СВО. Недавно вернулся из Суджи.

«Пообщались с учениками. Для них в школе есть еще театральный кружок. После капитального ремонта появилось отдельное место для занятий и даже гримерная. Приятно, что перемены высоко отметили все — и взрослые, и дети», — подвёл итог Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.