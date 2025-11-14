Глава Рузы встретился с и. о. уполномоченного по правам предпринимателей в Подмосковье

Важное деловое мероприятие состоялось в администрации Рузского муниципального округа. Глава округа Александр Горбылев провел рабочую встречу с Натальей Юрьевной Чудаковой, исполняющей обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной темой обсуждения стали вопросы поддержки предпринимательской деятельности на территории муниципалитета. Стороны рассмотрели актуальные проблемы и перспективы развития бизнес-среды в округе.

Особое внимание было уделено мерам государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Участники встречи обсудили существующие программы и возможные направления их совершенствования.

В ходе диалога были затронуты вопросы создания благоприятных условий для развития предпринимательства в Рузском округе. Представители власти обменялись мнениями о наиболее эффективных механизмах поддержки бизнеса.

Важным аспектом обсуждения стало взаимодействие между органами власти и предпринимательским сообществом. Были намечены пути улучшения коммуникации и решения возникающих проблем.

Александр Горбылев подчеркнул значимость развития предпринимательской инициативы для социально-экономического развития округа. Он отметил готовность администрации оказывать всестороннюю поддержку бизнесу.

Наталья Чудакова поделилась опытом работы по защите прав предпринимателей в регионе и предложила конкретные рекомендации по улучшению бизнес-климата в муниципалитете.

По итогам встречи были намечены конкретные шаги по развитию сотрудничества между администрацией округа и аппаратом Уполномоченного. Планируется реализация совместных проектов в сфере поддержки бизнеса.

Подобные встречи способствуют созданию благоприятной среды для развития предпринимательства и укреплению взаимодействия между властью и бизнес-сообществом.

«Администрация округа продолжит работу по совершенствованию механизмов поддержки предпринимателей и созданию комфортных условий для ведения бизнеса на территории муниципалитета,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.