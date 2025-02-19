Глава Рузы Александр Горбылев вручил паспорта 12 юным жителям округа

В торжественной обстановке временно исполняющий обязанности главы Рузского муниципального округа Александр Горбылев вручил паспорта юным ружанам. Это ответственный момент передачи документа лицам, несущим самостоятельную ответственность за свои дальнейшие действия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Свои первые паспорта получили 12 юношей и девушек.

«Конечно же, это яркое и знаменательное событие, но вместе с тем это еще и осознание ответственности. И прежде всего — за свои поступки. Впереди — взрослая жизнь, большие перспективы, новые возможности для реализации, а путь, по которому ребята пойдут, они обязательно выберут, вне всякого сомнения. Пусть он будет успешным! Главное — действуйте, всегда достигайте поставленных целей, будьте законопослушными и несите по жизни гордое звание гражданина России. Мои поздравления!» — сообщил Александр Анатольевич в своем Telegram-канале.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.