Глава Рузы Александр Горбылев провел рабочую встречу с фермерами

сегодня в 19:59

В Рузском муниципальном округе состоялась важная встреча главы округа Александра Горбылева с представителями крестьянско‑фермерских хозяйств. Мероприятие было посвящено обсуждению перспектив развития аграрного сектора на территории муниципалитета, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере делового диалога. Фермеры смогли открыто поделиться своим видением развития отрасли, обозначить существующие проблемы и предложить пути их решения. Глава округа внимательно выслушал все инициативы и наметил конкретные шаги по их реализации.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между властью и сельскохозяйственными производителями. Участники встречи обсудили механизмы поддержки фермерских хозяйств и возможности расширения их деятельности.

Важность подобных встреч трудно переоценить. Они позволяют:

напрямую услышать мнение тех, кто непосредственно работает на земле

скоординировать действия органов власти с потребностями бизнеса

найти оптимальные решения для развития агропромышленного комплекса

Поддержка фермерских хозяйств остается одним из приоритетных направлений работы местной администрации. Малый агробизнес играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности округа и способствует экономическому развитию территории.

В ходе диалога были затронуты вопросы модернизации производства, внедрения новых технологий и расширения рынков сбыта. Фермеры получили возможность обсудить с главой округа актуальные проблемы и найти пути их решения.

Такие встречи способствуют укреплению партнерских отношений между властью и сельскохозяйственными производителями, что в конечном итоге положительно сказывается на развитии всего агропромышленного комплекса округа.

«Поддержка фермерских хозяйств — один из приоритетов местной власти. Именно малый агробизнес во многом определяет продовольственную безопасность и экономическое благополучие нашего округа,» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.