Глава Рузского округа провел урок о заводах в школе №3

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев 16 марта принял участие в уроке «Разговоры о важном» в Рузской школе №3, где обсудил со школьниками роль промышленности в развитии страны. К занятию также присоединился генеральный директор Рузского хлебозавода Виталий Стрыгин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Темой встречи стали «Заводы России». Александр Горбылев поговорил с учениками о значении промышленности для экономики и будущего государства.

Виталий Стрыгин рассказал о работе Рузского хлебозавода, современном производстве и вкладе предприятия в развитие округа. Он также объяснил, какие специалисты востребованы на заводе и какие возможности карьерного роста доступны молодым сотрудникам.

«Считаю такие занятия крайне важными для формирования мировоззрения школьников. Администрация округа поддерживает инициативы по профориентации молодежи и развитию промышленного потенциала. Мы создаем условия, чтобы молодые специалисты оставались работать на родной земле», — подчеркнул Александр Горбылев.

Глава округа добавил, что подобные уроки помогают подросткам определиться с будущей профессией и почувствовать личную ответственность за развитие страны.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.