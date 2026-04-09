Глава Рузского округа обсудил капремонт домов с жителями

Рабочая встреча со старшими многоквартирных домов прошла 8 апреля в Рузском округе Подмосковья. Глава округа Александр Горбылев обсудил планы капитального ремонта, замену лифтов и благоустройство территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Горбылев провел встречу со старшими по многоквартирным домам, на которой рассмотрели актуальные вопросы капитального ремонта и благоустройства. В 2026 году в округе запланирован ремонт крыш 17 домов в разных населенных пунктах. Работы выполняют подрядные организации, особое внимание уделяют качеству и соблюдению сроков.

Участники также обсудили замену лифтового оборудования, техническое обследование зданий и подготовку проектно-сметной документации. Отдельно рассмотрели графики ремонта, необходимые согласования и взаимодействие с подрядчиками.

«В ближайшее время продолжим работу над ремонтом фундаментов, заменой лифтового оборудования и благоустройством придомовых территорий. Администрация округа всегда поддерживает инициативы по улучшению качества жизни. Будем держать старших по МКД в курсе всех этапов работ», — прокомментировал Александр Горбылев.

Он отметил, что взаимодействие с жителями позволяет оперативно решать возникающие вопросы и контролировать ход работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.