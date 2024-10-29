Глава Росгвардии Подмосковья поздравил сотрудников с профессиональным праздником

Начальник главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Петр Зоров обратился к сотрудникам, работникам и ветеранам вневедомственной охраны в День образования подразделения. Он поздравил их с профессиональным праздником — 72-летием со дня образования службы, сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня вневедомственная охрана представляет собой мощную структуру, использующую в работе передовые технические достижения и современные методы в области безопасности. Ежедневно сотрудники самого многочисленного подразделения выполняют ответственные задачи по пресечению преступлений и правонарушений, обеспечивают правопорядок и антитеррористическую защищенность важных государственных объектов, расположенных на территории не только Московской области — росгвардейцам Подмосковья доверена охрана крупнейшего действующего космодрома «Байконур» в Республике Казахстан.

Как отметил глава ведомства, сотрудники вневедомственной охраны зачастую первыми прибывают на место происшествия и именно благодаря их грамотным действиям, отзывчивости и неравнодушию удалось спасти ни одну человеческую жизнь, оказать своевременную помощь гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Слаженная работа всех направлений деятельности внутри подразделения позволяет эффективно решать любую задачу, а оперативность служб обеспечивает надежную защиту имущества жителей и безопасное пребывание гостей Московской области.

«Мы чтим и помним отважные поступки наших коллег, которые отдали свои жизни в борьбе с преступностью. Их имена навечно останутся в памяти, как пример мужества и героизма. Убежден, что личный состав подразделения является достойным продолжателем традиции основоположников. Ветераны всегда будут являться главными наставниками и бессменным примером для современного поколения росгвардейцев. Отдельные слова признательности выражаю вашим семьям и близким. Их неизменная поддержка и понимание важны для каждого из нас. Благодарю вас за добросовестную службу и верность долгу! Желаю вам здоровья, благополучия и профессиональных успехов!» — поздравил коллег Петр Зоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.