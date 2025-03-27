Глава Росгвардии Петербурга рассказал, зачем нужны тревожные кнопки в скорых

Национальная гвардия России отмечает свой профессиональный праздник 27 марта. Начальник Главного управления (ГУ) Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант Андрей Тарасов рассказал, что, помимо основных задач по силовой поддержке МВД, ФСБ, СК РФ, росгвардейцы ежедневно обеспечивают безопасность простых граждан, защищая их от преступников и хулиганов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В составе Росгвардии есть различные подразделения, которые занимаются охраной важных объектов, пассажирского городского электротранспорта, машин скорой помощи, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях, включая ПМЭФ, военно-морской парад в День ВМФ, выпускной «Алые паруса», футбольные матчи «Зенита» и многие другие.

Сотрудники Росгвардии предотвращают крупные теракты. Например, в 2023 году была попытка диверсии у станции метро «Гостиный двор» в центре города. Мужчина с обрезом охотничьего ружья и «коктейлями Молотова» попытался открыть огонь у входа в вестибюль, но его успел остановить сотрудник ОМОНа «Бастион». Он набросился на злоумышленника и удерживал его до прибытия отряда Росгвардии. Росгвардеец получил серьезные ранения, но смог предотвратить жертвы, за что был награжден орденом Мужества.

«Самое главное, что своими действиями старший прапорщик полиции Николай Сусь спас множество людей, которые могли стать жертвами преступника», — отметил Тарасов.

Кроме того, Росгвардия обеспечивает безопасность пассажиров в троллейбусах и трамваях, где еще несколько лет назад было неспокойно. То же самое касается карет скорой помощи: благодаря тревожным кнопкам бойцы успевают оперативно прибыть на место и защитить врачей от нападений, ведь нередко скорые выезжают на «проблемные» адреса.

«Получив сигнал „тревога“, ближайший патрульный отряд вневедомственной охраны направляется к месту происшествия, прибывая туда в считаные минуты», — рассказал глава Росгвардии Петербурга.

По его словам, сейчас под охраной Росгвардии находится около 200 автомобилей скорой помощи и 1,6 тысячи троллейбусов и трамваев.