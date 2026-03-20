Глава Реутова закрыл турнир «Дружба городов» в Реутове

Межмуниципальный турнир «Дружба городов» в рамках единой школьной лиги Московской области завершился 19 марта в Реутове. В соревнованиях приняли участие более 160 школьников из Реутова и Балашихи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир прошел по инициативе «Молодой Гвардии Единой России». Участников поприветствовали главы Реутова и Балашихи Алексей Ковязин и Сергей Юров. Школьники соревновались в четырех дисциплинах: волейболе, баскетболе, футзале и шахматах.

Команды юношей и девушек из Реутова победили в соревнованиях по футзалу. Девушки из школы №6 стали лучшими в волейболе. Призерам вручили награды и памятные подарки.

«С уверенностью могу сказать, что спорт по-настоящему объединил наши города. Реутов и Балашиха снова доказали: мы не просто соседи на карте, мы — братья по духу. Мероприятие станет доброй традицией для наших муниципалитетов», — подчеркнул глава Реутова Алексей Ковязин.

Организаторы отметили, что в следующем сезоне планируется расширить программу и добавить самбо, киберспорт и гонки с препятствиями.

Единая школьная лига — региональный проект, созданный в октябре 2024 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Его цель — привлечь школьников к занятиям спортом и формированию здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.