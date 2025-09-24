Глава Реутова провел встречу с педагогами города

В преддверии Дня учителя в Реутове состоялась рабочая встреча главы наукограда Филиппа Науменко с педагогическим составом. Мероприятие прошло в формате «Выездной администрации», который предполагает прямой и открытый диалог представителей администрации и подведомственных организаций с жителями и профессиональными сообществами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной целью встречи было получение обратной связи непосредственно от учителей, чтобы выяснить актуальные потребности, обсудить насущные вопросы и определить приоритетные направления для дальнейшей совместной работы.

Диалог получился конструктивным и содержательным. Значительная часть вопросов, поднятых педагогами, касалась функционирования и развития образовательных учреждений. Учителя интересовались планами по проведению текущего ремонта в школах, модернизации спортивной инфраструктуры, в частности, школьных стадионов, а также вопросами благоустройства прилегающих территорий. Отдельное внимание было уделено мерам социальной поддержки для педагогических работников, что является важным фактором для привлечения и удержания высококвалифицированных кадров.

Кроме того, вопросы педагогов касались благоустройства городских пространств, как, например, сквера на улице Некрасова. Также прозвучали интересные предложения, касающиеся внеурочной деятельности школьников, такие как создание киноклубов на базе учебных учреждений и проведение мастер-классов на базе городских СМИ для заинтересованных учеников.

Глава города отметил высокую заинтересованность педагогов в повышении эффективности учебного процесса и создании в Реутове максимально комфортных условий для получения качественного образования. Все озвученные запросы и пожелания были зафиксированы и взяты в работу профильными подразделениями администрации. Подобный формат прямого взаимодействия позволяет оперативно реагировать на запросы и системно подходить к развитию образовательной сферы наукограда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.