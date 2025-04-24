Глава Реутова призвал земляков принять участие в голосовании по благоустройству

По инициативе Президента в России проходит народное голосование за объекты благоустройства. От Московской области в голосовании участвует 289 объектов, в том числе и объекты из Реутова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

От Реутова заявлены четыре проекта. Среди них — благоустройство каштанового сквера, о котором просили жители наукограда. Глава Реутова Филипп Науменко предложил жителям муниципалитета принять участие в голосовании.

«Ваше мнение будет определяющим при выборе парков, скверов и других общественных территорий, которые мы модернизируем в этом году. Набранные голоса определят, какие из них будут благоустроены в первую очередь», — написал он в своем Telegram-канале.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на портал госуслуг, выбрать регион — Московская область, найти Реутов и отдать свой голос за территорию, которую хотите преобразить.

Голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут жители старше 14 лет.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.