Глава Реутова поздравил сотрудниц скорой помощи с 8 Марта

Глава Реутова Алексей Ковязин в преддверии Международного женского дня посетил городскую подстанцию скорой медицинской помощи и поздравил сотрудниц с 8 Марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Ковязин лично встретился с женской частью коллектива и поблагодарил медиков за профессионализм и преданность делу. Он подчеркнул, что работа в службе скорой помощи требует высокой квалификации, стрессоустойчивости и готовности к любым нештатным ситуациям, а значительную часть этой ответственной работы выполняют женщины.

«На ваших хрупких плечах лежит огромная ответственность. В любую погоду, в любое время суток вы первыми приходите на помощь, спасаете жизни. За этой самоотверженностью стоят ваши чуткие сердца и профессионализм», — отметил Алексей Ковязин.

Глава наукограда поблагодарил сотрудниц за верность профессиональному долгу и пожелал им больше светлых и радостных моментов, улыбок и домашнего тепла после тяжелых смен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.