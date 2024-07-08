Глава Реутова подарил квадрокоптер бойцу СВО для выполнения боевых задач

Глава Реутова Филипп Науменко поздравил с Днем семьи, любви и верности семью военнослужащего и многодетного отца, с которым он познакомился на митинге, посвященном 110-летию со дня рождения академика Владимира Челомея. Защитник Родины попросил помощи в приобретении квадрокоптера, который необходим для выполнения боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Прислушавшись к мнению экспертов, администрация приобрела подходящий беспилотник, и глава передал его бойцу вместе с остальным собранным гуманитарным грузом. По случаю праздника жене и сыну военнослужащего тоже вручили памятные подарки.

«Многих защитников нашей Родины, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, дома ждут жены и дети. Реутов оказывает поддержку не только самим военнослужащим, но и их семьям. Вместе с коллегами из фонда социальной поддержки населения мы регулярно направляем на передовую гуманитарные посылки, проводим личные встречи с бойцами и их родными, а также помогаем по индивидуальным просьбам наших защитников», — отметил Науменко.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.