Глава Реутова наградил медиков ко Дню медработника

Торжественное мероприятие ко Дню медицинского работника прошло 17 июня в конференц-зале Реутовской клинической больницы. Глава округа Алексей Ковязин вручил врачам и сотрудникам поликлиник почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Ковязин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и отметил значимость их труда для города и страны.

«Ваша профессия – одна из самых ценных не только в нашем городе, но и во всей стране. В преддверии праздника хочу поздравить вас и пожелать счастья, здоровья, домашнего уюта и благополучия», — сказал Ковязин.

К поздравлениям присоединился главный врач Реутовской клинической больницы Юрий Линниченко. Он поблагодарил коллег за кропотливую работу и заботу о жителях.

В больнице работают более 1200 человек. Для привлечения медицинских кадров действуют меры поддержки: частичная компенсация аренды жилья и транспортных расходов, предоставление служебного жилья, единовременные выплаты молодым специалистам и сотрудникам дефицитных специальностей, а также врачам, направленным в служебные командировки в ЛНР, ДНР и Курскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.