Глава Реутова Филипп Науменко встретился с жителями, обратившимися за помощью

Жители дома 17 по ул. Победы обратились к главе на одной из выездных администраций. Они рассказали, что уже не первый год хотят попасть в программу капитального ремонта, не могут провести общее собрание собственников жилья, чтобы принять соответствующее решение. Филипп Науменко предложил встретиться во дворе дома, чтобы обсудить все вопросы с соседями и руководством управляющей компании, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

И вот обещанная встреча состоялась. Глава посмотрел состояние фасада, входных групп и мест общего пользования, пообщался с жителями и ответил на их вопросы. Кроме того, глава дал поручение сотрудникам администрации помочь управляющей компании организовать и провести собрание собственников, так как без него включить дом в прогнозный план капитального ремонта невозможно.

Для того, чтобы собрание состоялось, глава рекомендовал воспользоваться электронным голосованием.

«У нас уже есть опыт проведения собраний на платформе ГИС ЖКХ, это просто и удобно. Можно выбрать очно-заочную форму, которая совмещает традиционное собрание с возможностью проголосовать дистанционно», - пояснил он.

В настоящий момент в подъездах дома идет текущий ремонт. Капитальный предварительно запланировали на период 2026-28 годов. При получении решения собственников жилья будет рассмотрена возможность сдвинуть работы на более ранний срок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.