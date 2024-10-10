Глава Реутова Филипп Науменко проверил состояние детских площадок и дворов

Во время еженедельного обхода города глава Реутова сделал акцент на завершение строительства детских площадок и благоустройство дворовых территорий. В целом по городу в этом году комплексно отремонтировали 16 дворовых территорий — это практически каждый десятый двор Реутова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В настоящий момент идет формирование программы на 2025-26 годы. В нее войдут те адреса, где горожане проявили инициативу и определились, что именно они хотят видеть в своем дворе.

Об одной из инициатив Филиппу Науменко рассказали жители дома № 5 по ул. Гагарина. Здесь достраивают детскую площадку. Но соседи посовещались и решили попросить главу расширить зону активного отдыха и оснастить ее спортивным оборудованием. Кроме того, они обратили внимание администрации на недочеты при обустройстве детской игровой зоны – на площадке скапливаются лужи, работы по установке ограждения проведены некачественно.

В результате общения с горожанами глава дал поручение обязать подрядчика выровнять поверхность и уложить резиновое покрытие, а также исправить другие недостатки и выполнить пожелания реутовчан. Спортивный уголок, о котором попросили на встрече, будет внесен в план на следующий год.

На ул. Комсомольской, 18/2 у жителей обратная ситуация: здесь недавно сделали площадку для командных видов спорта и заасфальтировали тропинки. А вот детской площадке – уже 15 лет, и она нуждается в модернизации.

«Старший дома передал просьбу жителей обновить детскую площадку. Проработаем этот вопрос», - отметил в своем Telegram-канале Филипп Науменко.

На следующей неделе глава пообещал устроить обход по южной части города.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.