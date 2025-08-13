Глава РЭО посетила объекты обращения с отходами в Ингушетии

12 августа генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова вместе с замруководителя Секретариата вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева Джамбулатом Хатуовым и представителями Минприроды РФ анализирует организацию системы обращения с отходами в Республике Ингушетия, передает пресс-служба российского экологического оператора.

Такое поручение Дмитрий Патрушев дал на заседании штаба Правительства по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Ирина Тарасова вместе с участниками рабочей поездки осмотрела действующий комплексный объект в станице Нестеровской. Также она побывала на площадке, отведенной под строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения ТКО мощностью 200 тысяч тонн. Финансовую поддержку проекту планируют оказать из средств федерального бюджета.

По итогам визита состоялось совещание с Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, где обсудили перспективное развитие региональной инфраструктуры обращения с отходами, планы по строительству новых мощностей и меры поддержки, которые РЭО готов оказать для реализации проектов в республике.

«Видим, что в Ингушетии сформирован план по развитию отрасли. РЭО готов оказывать содействие — от методической поддержки до привлечения финансирования — для того, чтобы новые объекты соответствовали современным экологическим требованиям и обеспечивали максимальную переработку отходов», — отметила Ирина Тарасова.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.