Глава Дубны рассказал, как идут работы по благоустройству сквера им П. А. Журавлева

В прямом эфире на телеканале «Дубна» Глава городского округа Максим Тихомиров подробно рассказал о текущем состоянии работ по благоустройству сквера имени П. А. Журавлева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент завершены почти все работы по мощению — укладка плитки, а теперь ведется стыковка основного пространства сквера с прилегающими дорожками. На следующей неделе подрядчик планирует уделить внимание верхней части фонтана, завершив ее оснащение. Все сложные бетонно-монолитные работы уже выполнены.

Дубна уже получила часть заказанных малых архитектурных форм, которые начали устанавливать, привнося в облик сквера современные и эстетически привлекательные элементы. Впереди — работы по освещению. Закончен процесс подготовки резинового покрытия, который обеспечит безопасность на площадках. Среди мероприятий ближайшего времени — подключение иллюминации и освещения, а также открытие малых архитектурных форм и детских игровых площадок.

Эти шаги обещают превратить сквер им П.А. Журавлева в современное и уютное место для отдыха и прогулок всей семьей, создавая атмосферу уюта и радости для жителей и гостей Дубны. Глава округа выразил уверенность, что компания-подрядчик завершит все работы к 10-15 декабря.

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