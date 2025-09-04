Глава Раменского торжественно вручил паспорта РФ 13 юным жителям округа
Фото - © Раменский медиацентр
Вручение паспорта — это не просто формальность, а символ перехода к новому этапу жизни. Молодые люди, которым недавно исполнилось 14 лет, собрались во Дворце культуры имени Воровского в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Традиция вручать главный документ гражданина РФ в торжественной обстановке существует в Раменском муниципальном округе с 2018 года и реализуется в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России!».
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вручил паспорта 13 юным жителям округа. Для ребят это важное и значимое событие в жизни.
Помимо документа, ребята получают символические памятные подарки. Каждому вручается Конституция РФ и обложка для паспорта.
Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо обратиться в МФЦ и записаться на участие в церемонии.
Завершилось торжественное мероприятие совместной фотографией на память и небольшим праздничным концертом.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.