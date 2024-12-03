Глава Раменского считает выполнение наказов жителей приоритетной задачей ЕР

В рамках партийного проекта «Новая школа» партия «Единая Россия» курирует строительство новых школ и детских садов. За 5 лет в Московской области по проекту построено 112 школ и 137 новых детских садов. Все пункты народной программы обязательны к исполнению каждым депутатом от «Единой России». Наказы жителей по развитию образовательной инфраструктуры в Раменском округе были включены в народную программу партии «Единая Россия», и партийцы активно работают над их реализацией. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии.

Глава Раменского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Малышев совместно с депутатским корпусом регулярно проверяет, как идет строительство каждого объекта. Это позволяет своевременно выявлять проблемы и оперативно их решать.

Благодаря такому подходу в округе появились новые образовательные учреждения. В городе открылось новое здание школы № 5, расположенное на улице Высоковольтной. Также были построены пристройки: одна к Власовской школе № 13 на 450 мест, другая — к Раменской школе № 6 на 200 мест.

Кроме того, на улице Крымской начал работу второй корпус детского сада № 22, рассчитанный на 220 детей. Эти меры способствуют улучшению образовательной инфраструктуры и повышению качества обучения.

Сейчас активно ведутся работы по капитальному ремонту Раменского колледжа.

«Продолжаю контролировать капитальный ремонт общественно-бытового и учебного корпусов Раменского колледжа. После смены подрядной организации ситуация значительно улучшилась. Видно ответственное отношение строителей, работы идут полным ходом. На сегодняшний день готовность свыше 70 процентов. Как неоднократно подчеркивал, объект — важнейший. Необходимо сохранить взятый темп», — отметил Эдуард Малышев.

Под контролем партии «Единая Россия» реализуется программа капитального ремонта школ. В Раменском городском округе 2 сентября 2024 года после капитального ремонта открыта школа № 18 в поселке РАОС.

Программа капитального ремонта зданий школ рассчитана на 2022–2026 годы. Партия, силами депутатского корпуса, активистов партийного проекта «Новая школа» будет осуществлять контроль за качеством и сроками проведения работ.

В следующие пять лет продолжится реализация программы по развитию образовательных учреждений. Ее цель — максимально сократить очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет.

В Московской области к 2025 году планируется построить 150 детских садов более чем на 30 тыс. мест.

Ключевая задача, которую необходимо решить партии ЕР совместно с губернатором и правительством Московской области, — максимально сократить вторую смену в школах.

Сейчас 53 тысячи детей начинают учиться во второй половине дня. Самая сложная ситуация в Ивантеевке, Лыткарине, Котельниках и Волоколамском округе. На этих территориях в первую очередь начнется строительство новых школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.

https://drive.google.com/drive/folders/15c3sLoF7nS2MekCjv9Lj4nADOq-SbgJo?usp=sharing